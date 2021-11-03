CNN Türk’te gergin anlar: Muhabir canlı yayında kağıtları fırlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağı Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündem edildiği CNN Türk’te, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla gergin anlar yaşandı.

Sunucunun CNN Türk Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanıp enflasyon rakamlarına dair soru sorması üzerine Dal "Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız" dedi.

Sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlatan Dal'ın mikrofonunu çıkarmaya çalıştığı görüntüler de ekrana yansıdı.