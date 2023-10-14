CNN muhabiri İsrail'in bebek iddialarından dolayı özür diledi

ABD'li CNN kanalının muhabiri Sara Sidner, İsrail-Filistin savaşında İsrail'in bebeklerin öldürüldüğüne dair iddialarını canlı yayında savunmuştu.

Sidner, söz konusu iddiaları savunduğu yayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanlık ofisinin söz konusu iddiaları kendileri canlı yayındayken ortaya attığını söyleyen Sidner, "İsrail hükümeti bugün, bebeklerin kafasının kesildiğine dair iddiaları teyit edemiyor. Ben sözlerim hakkında daha dikkatli olmalıydım. Özür dilerim" ifadesini kullandı.

Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sonra bu ddialardan vazgeçtiler" dedi.

Biden iddiayı sahiplendikten sonra Beyaz Saray geri adım atmıştı

İsrail merkezli haber kanalı i24NEWS muhabiri Nicole Zedek, İsrail-Gazze sınırındaki Kfar Aza'dan bildirdiği canlı yayında "Yaklaşık 40 ölü bebek sedyelerle dışarı çıkarıldı. Beşikleri devrilmişi, bebek arabaları geride bırakılmış, kapılar ardına kadar açıktı" iddiasında bulunmuştu.

Biden, doğrulanmayan iddiaya ilişkin, “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim” demişti.

BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım atmıştı. Yetkili, “Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu" demişti.