CNN: CIA Direktörü, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gitti

İddiaya göre CIA Direktörü William Burns, Rus birliklerinin "Ukrayna sınırına yığılmasını" yakından izlediklerini bildirmek için Moskova'yı ziyaret etti. CNN'nin Cuma günü kaynaklarından alıntı yaparak sunduğu iddiasına göre ABD istihbarat şefi, "Rusya'nın eylemlerini neyin motive ettiğini belirlemek" istedi.

Daha önce ABD tarafı Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yaptığını öne sürmüştü. Rusya'ysa söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

CNN'e göre, Moskova'daki toplantılarda CIA şefi, ABD'nin Rus birliklerinin tüm hareketlerini yakından izlediğini vurgulayarak Rusya'yı herhangi bir saldırı planına karşı uyardı.

Yayın organı, ABD istihbarat şefinin bu haftaki iki günlük resmi ziyareti sırasında, "Rusya'nın gaz ihracatını koz olarak kullanmaya yakın olduğu ve Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin kışa doğru enerji krizlerinden muzdarip olacağı tahmininden endişe duyduğunu" kaydetti.

CNN, ABD'li yetkilinin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Direktörü Sergey Narıçkin'le görüştüğünü öne sürdü.

Öte yandan Rusya menşeli yayın organı TASS'ın, CIA'in basın servisinden görüşmeyi doğrulaması talepleri cevapsız kaldı.

3 Kasım'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD medya kuruluşlarında yayınlanan ve Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığı iddialarını "sahte bir haber kampanyasının parçası" olarak nitelendirdi.

ABD menşeli Politico, Washington Post ve Foreign Policy'de çıkan iddiaların "gerçek bir panik atakta işaret ediyormuş gibi" yayınlar olduğunu öne süren Zaharova, "Bu tek bir sahte haber değildi, bu Amerikan medya kuruluşlarında tamamen yeni bir sahte haber kampanyası" dedi.