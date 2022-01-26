CNN: ABD NATO'ya Rusya yakınına binlerce asker daha yığmayı teklif etti

CNN'in haberine göre, ABD ve bir "bir avuç müttefiki", Kiev'e "destek göstergesi" olarak NATO'nun doğu kanadına "binlerce daha fazla askeri birliğin" konuşlandırılması olasılığını müzakere ediyor. Yayın organı isimini belirtmediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde müzakerelerin sürdüğünü iddia etti.

Batılı yetkililer ve basın son haftalardır Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde kurgular dillendirmeye ağırlık vermiş durumda. Aylarca süren iddialar son dönem hız kazanırken NATO içinde Kiev'e ek asker ve askeri yardım konuşlandırılması konusunda bölünmeler yaşanıyor.

CNN'nin iddiasına göre asker konuşlandırmada NATO'nun tüm üyeleri o kadar istekli davranmazken ülke başına yaklaşık bin askerden oluşan birlikler onaylanması halinde Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'a konuşlandırılacaklar. ABD ve İngiltere'nin kararın arkasında yer aldığı söylenirken, CNN'in iddiasına göre diğer NATO üyeleri tereddütlerini dile getiriyorlar.

ABD Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de konuşlu 8 bin 500 ABD askerinin yüksek alarma geçirildiğini ve Ukrayna'ya olası konuşlanma için hazırlandığını duyurmuştu.