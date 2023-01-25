CMC Çağrı Merkezi işçileri işyeri komitesi kurdu, taleplerini ilan etti

Daha önce Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) kötü çalışma koşullarını anlatan CMC işçileri PE temsilcileri ve avukatları ile kalabalık bir toplantı yaptı. Vodafone, Garanti, İş Bankası, TEB, Samsung gibi şirketlere çağrı merkezi hizmeti veren, M+ Group şirketine bağlı ve İstanbul, Van, İzmir, Malatya gibi pek çok ilde şubeleri bulunan şirkette işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte işyeri komitelerini kurdular, taleplerini belirlediler.

CMC çağrı merkezi, işçilerin sağlıklarını bozması, kulak sorunları yaşamasına sebep olması ile gündeme gelmişti. Yönetici baskısının da yoğun olduğu şirkette işçiler raporluyken bile işe çağrıldıklarından bahsetti. Bazı CMC çalışanları, yöneticilerin, cenazeleri olduğunda bile alay edercesine ‘daha önceden haber vermeliydin’ dediğini ve işçilerin ne olursa olsun işe çağrıldıklarını belirttiler. CMC işçileri pandemi başladığından beri evden çalıştıklarını ve ellerinde olmayan sebeplerle elektrik, internet kesintisi olduğunda bunun ücretlerinden kesildiğini de daha önce söylemişlerdi.

İşçiler, koşulların düzeltilmesi yönünde taleplerini belirlediler. Webhelp’teki mücadelenin ve kazanımların kendilerine örnek olduğunu, patronlara ise korku saldığını ifade eden CMC işçileri mücadeleye işyeri komiteleri ile devam edecekler.

CMC Çağrı Merkezi işçilerinin talepleri:

Türlü bahanelerle asgari ücret altında ücretler ödenmesine son verilmesi,

500 TL verilen yemek ve internet ödemesinin en az devletin belirlediği minimum yemek ücretine yükseltilmesi,

Evde çalışırken kullanılan elektrik, doğalgaz, internet faturalarının karşılanması,

Satış baskısı dahil olmak üzere tüm yönetici baskısının sona ermesi, sudan sebeplerle ve işten çıkarmayı kolaylaştırmak için sürekli hale gelen yazılı uyarı sisteminin sonlanması,

Maaşların asgari ücret düzeyinden artırılması ve düzgün bir prim sistemi getirilmesi,

Yöneticilerin hastalık, cenaze gibi durumlarda işçilerin üzerine gelmesinin ve yasal olmayan bir şekilde çalışmak zorunda bırakmasının bitmesi,

Kamu emekçilerine yasal hak olarak tanınan ve bazı özel şirketlerin de çalışanlara verdiği banka promosyonunun işçilere ödenmesi,

Elektrik ve internet kesintileri gibi işçilerin elinde olmayan sebepler ortaya çıktığında bunun işçilerin ücretlerinden kesilmesine ve çalışılmayan gün için yemek ücretlerinde kesinti yapılmasına son verilmesi.

İşçiler temel ve insani talepleri için işyeri komiteleri ile mücadeleye çağırıyor. Tüm CMC çağrı merkezi çalışanları, insanca çalışma koşulları ve ücretler için Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak işyeri komitesinde mücadeleye katılabilirsiniz.

Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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