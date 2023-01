Webhelp işçileri anlattı: 'İlk defa bir müşteri temsilcisinin talebini ve şikayetini PE dinledi'

Webhelp işçileri bir süredir kötü çalışma koşullarına karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE) ile beraber mücadele ediyor. Yakın zamanda yemek ücretlerinin artışı ve molaların düzenlenmesi gibi kazanımlar elde eden işçiler taleplerinin tamamı için mücadeleyi sürdürüyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile yürütülen bu mücadeleyi Webhelp emekçileri Ersin ve Gamze ile konuştuk.

Bir süredir Webhelp işçileri olarak Patronların Ensesindeyiz Ağı ile beraber mücadele veriyorsunuz. Sürecin nasıl başladığını sizden dinleyebilir miyiz? PE ile yollarınız nasıl kesişti?

Gamze: Pandemi döneminde iş bulamayıp arkadaşlarımın yönlendirmesi ile Webhelp’e, Getir projesine başladım. Başlarken, dilediğiniz zaman proje değiştirebilirsiniz dediler, 50 sayfadan fazla sözleşme imzalattılar, dakikalar içinde imzalamamız gereken bir 50 sayfalık sözleşmeyi okumak asla mümkün değil. Aileme yük olmamak için çalışmak zorundaydım. İmzaladım. Başladım. Evden çalıştım. Maaş yanında her ay değişkenlik gösteren yemek kartı bedeli yatırılıyordu. Maaş da, kendi elimde olmadan yaşadığım sağlık, elektrik, internet sorunları nedeniyle eksik yatırılıyordu. Ekibimi, eğitmenlerimi, çok severek, huzurla çalışan biriydim. Proje küçülmeye gidecek dendi. Başka projelere geçirileceksiniz dendi. Önce Trendyol Go dediler, devamını getirmediler. Sonra Vaillant dediler, proje doldu dediler. Sonra Fibabanka dediler, 1 hafta teorik eğitim gördük, insanların 4 yıl üniversitede okuduğu dersleri bize 1 haftada verip sınava soktular, sınavı geçtim, bizim için tamam ama banka tarafı onay vermiyor dediler. Sonra başka banka projesi için aradılar, banka ismi vermediler, biz size döneriz dediler. Sonra Trendyol Go personel açığı var dediler. Apar topar 1 haftalık hızlı eğitime aldılar. 1 hafta hatta soktular. Anketleriniz iyi değil deyip “Free”ye alma talep ettiler ve ücretsiz izin kağıdı imzalayıp boşta kalmamız gerektiğini ilettiler. İmzalamadım.

Sonra Trendyol projesine aldılar. 1 hafta eğitim ve hatta giriş başladı. Kampanya dönemlerinde, Kara Cuma, yeni yıl gibi dönemlerde 11 saatlik vardiya planlamasında çalıştım ve bu 11 saat hep daha uzun saatler sürerdi çünkü sistemsel bir sorun olması, elektrik veya internet kesintisi ya da VPN bağlanmaması sorumluluğu da müşteri temsilcisine verilirdi. Bu sistemin bir şekilde kökten çözülmesi gerekiyordu. Bugüne dek çözülmesi için hiçbir hareketle karşılaşmamıştım PE ile karşılaşıncaya dek. Sosyal medyada PE’nin afişlerini gördüm. PE’ye ulaşıp yardım rica ettim. Yaşadıklarımı anlattım. Hemen harekete geçtik. Yaşadığım yere en yakın olan arkadaşımızla haberleştik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Planladık. PE WhatsApp grubuna aldılar beni. İrtibatta kaldık. Yaşadıklarımızı ve deneyimlediklerimizi paylaştık. Sürekli bağlantıda kaldık.

'Dayanışma Ağı’na 6 kişi başladık, şu an oldukça iyi bir sayıya ulaştık'

Ersin: Merhaba Webhelp bünyesinde aktif bir çalışan olarak şunları söyleyebilirim. PE ağı ile uzun zaman önce Webhelp’te işten çıkarılan bir takım lideri aracılığı ile tanıştım. Ve tanıştığım içinde çok mutluyum. Şu ana kadar kimse böyle bir dayanışma ağı ile mücadele vermemişti. Bu mücadeleye başladığımızda 6 kişilik bir sayı ile başladık şu an oldukça güzel bir sayıya ulaştık. Mücadeleye hep birlikte devam ediyoruz.

Talepleri belirlediniz. Bu talepler nelerdi ve bu talepleri almak için Patronların Ensesindeyiz Ağı ile nasıl bir mücadele ördünüz?

Gamze: Taleplerimiz şöyleydi; yemek ücretimizin günlük 118,80 olması, ücretlerimizin arttırılması, banka promosyonumuzun ödenmesi, mobbing ve baskımızın yok edilmesi, evden çalıştığımız için elektrik, su, internet desteği, insani bir mola ve dinlenme düzeni, işten çıkarılan arkadaşlarımızın işe geri alınması, primlerimizin düzenli verilmesi, bizden kaynaklı oluşmayan elektrik, internet kesintilerinin bizim aleyhimize olmaması, zaten uzun saatler çalıştığımız ve zor dayandığımız için daha fazla mesai yapmamak ve yapacaksak da maddi olarak karşılığını alabilmek üzerineydi. Taleplerimizi PE avukatları ve emekçileri aracılığı ile ilettik. Sosyal medyada paylaştık. Etiketleme yaptık. Webhelp işçileriyle birlikte şirket önüne giden PE avukatımız ve gönüllülerimiz oldu. Biz ekranda çağrı karşılamaya devam ederken, saatlerce ekrandan ayrılamazken bizim için mücadele eden PE hiç durmadı. Müteşekkirim bu hususta. Paylaşmaya, duyurmaya devam ettik. Durmadık. Yılmadık. Geri çekilmedik. Haklarımızı aradık. Çağrı kilitleme eylemi yaptık. Bu eylemde birçok müşteri temsilcisi arkadaşımıza ulaştık. Bazıları korktuğu için takım liderine haber verdi. Bazıları da PE’ye haber verdi, teşekkür etti. Çünkü şimdiye dek kimse elimizden PE gibi tutmamıştı.

'Taleplerimiz için mücadele ettik, kazanıyoruz'

Ersin: Taleplerimiz, usulsüzce işten çıkarılan takım liderlerinin işe geri iadeleri, molaların düzenlenmesi, yemek kartlarının artışı, promosyon hakkımız, yapılan mobbingler’e karşı mücadele vermek, işten çıkarılma tehditleri ile köle gibi çalıştırılmaya karşı durmaktı. Bu haklarımızın verilmesi adına çağrı kilitleme, tweet dayanışması, mail ile genel müdür ve CEO’larla mücadele etme, Webhelp binası önünde basın açıklaması yapmak, broşür dağıtmak ve ilan asma gibi birçok dayanışma örneği sergiledik.

Hâlâ devam eden bir mücadeleniz var ancak şu ana kadar elde edilen kazanımlar nelerdir?

Gamze: Mücadelemize başladığımızdan bir süre sonra belli kazanımlar elde etmeye başladık. Van Webhelp’e personel servisi konduğunu, yemek ücretinin 400 TL’den 1000 TL’ye çıktığını, çalışma esnasında mola kullanımlarında hafif bir rahatlama olduğunu, yöneticilerin daha ılımlı yaklaşmaya gayret ettiklerini öğrendik, çalışma saati 11 olan projeler bir anda 9 saat çalışma saati uygulamaya başladı, tabii ki tam anlamıyla olması gereken şekle hemen ayak uydurulmasa da bizim lehimize sonuçlar ve haberler gelmeye başladı.

'İlk defa bir müşteri temsilcisinin talebini ve şikayetini PE dinledi'

Her şeyi bir kenara koyduğumda PE olmasaydı yapılan yolsuzluklar, illegal durumlar, haksızlıklar, patronun yanına kâr kalacaktı. PE hayatımıza girene kadar birçok mağduriyet yaşandı ama şimdiden sonra zafer haberlerinin çoğalacağına inanarak PE’ye, PE avukatlarına ve PE temsilcilerine sonsuz teşekkür ederim. Şimdiye dek bir ilki yaşattılar bana. 1 seneden fazla müşteri talebi ve şikayeti dinledim ama ilk defa bir müşteri temsilcisinin talebini ve şikayetini PE dinledi. İyi ki PE var. Saygılarımla

Ersin: Bu dayanışma sonrasında molalarda bir düzenleme ve yemek kartlarında yükselme ve tehditlerin durmasında bir kazanım elde ettik. Ve şuan diğer taleplerimizin de karşılanması adına mücadelemize daha da büyüyerek devam ediyoruz. Bu konuda yanımızda duran, bize destek veren PE ağına sonsuz teşekkür ederiz. Buradan da bütün sektörlerde çalışan emekçi arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Bu ülkede emekçiler yalnız değil dostları var. Çalışırken baskı gören, insani koşullarda çalışmayan tüm emekçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmaya davet ediyorum.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org