Webhelp patronundan geri adım: İşçilerden ilk kazanım

Bir süredir kötü çalışma koşulları, mobbing, düşük ücretler ve işten çıkarmalara karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı ile mücadele eden Webhelp işçilerinden ilk kazanım haberi geldi.

Şirket tarafından işçilere gönderilen yeni yıl mesajıyla uzun süredir 400 TL olan yemek ücretlerinin 1000 TL’ye çıkarıldığı belirtildi. Yıllardır yemek ücretlerine en fazla 100 TL gibi komik artışlar yapılırken işçilerin mücadelesiyle geçmiş yıllara göre yüksek bir artış yapıldı.

İşçiler molalar konusunda da baskının hafiflediğini söyledi. Daha rahat mola kullanabildiklerini, yöneticilerin eskisi kadar baskı yapamadıklarını belirtti.

Van şubesinde daha önce olmayan servis imkanının şirkette çalışmak isteyenler için artık sağlandığı da gelen haberler arasında. Şirketin geç saate kadar ulaşım desteği sağlayarak ofiste çalışma imkanı sağlaması sebebiyle işçiler evde elektrik kesintileri olduğunda bunun fazla mesaiye sebep olmasının önüne geçeceğini düşünüyor.

Mücadele eden işçiler kazandı

İşçiler, ayrıca engelli kontenjanında çalışanların çağrı alma kotasının düşürüldüğünü ve yoğunluklarının azaldığını da dile getirdi.

Şirket tüm bunları "lütfetmiş" gibi göstermeye çalışsa da işçiler için tablo net. Mücadele eden işçiler kazanıyor. Bu değişikliklerin de yetersiz olduğunu, taleplerin tam anlamıyla karşılanmadığını söyleyen işçiler mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Şirketin gönderdiği mesaj

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org