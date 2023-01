Çağrı merkezleri işçilerin sağlığını bozuyor: 'Bizi köle gibi kullandılar'

Çağrı merkezleri, çalışma koşulları nedeniyle işçilerin sağlığını bozmasıyla yeniden gündeme oldu. Günde 11 saat kısa molalarla sürekli çağrı karşılaması beklenen işçilerinin en büyük sağlık sorunu işitme kaybı.

Daha önce kötü çalışma koşullarıyla gündeme gelen CMC çağrı merkezi işçileri de, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bir araya gelerek söz konusu kötü çalışma koşullarına karşı talepleri için mücadele edeceklerini duyurdu.

'Kulağına bir şey mi soktun diye beni aşağıladı'

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan İbrahim ve Naim de bu sağlık sorunlarını yaşayan işçilerden yalnızca ikisi. Çalıştıkları birkaç yıldan sonra kulaklarında sorun olmaya başladığını ve CMC yöneticilerinin durumlarıyla ilgilenmediklerini hatta dalga geçtiklerini anlatan işçilerden İbrahim yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"Mesaideyken sağ kulağımda bir kapanma olduğunu hissettim. Sonra müşterilerin sesleri kısık gelmeye başladı. Takım liderine bildirdim mesajımı okumasına rağmen dönüş yapmadı. Ertesi gün sol kulağımla çağrı almaya devam ettim. Bir süre sonra aynı sıkıntının sol kulağımda da olduğunu fark ettim ve doktora gittim. Sol kulağımda yüzde 38 sağ kulağımda yüzde 54 kapanma olduğunu ve çok geç kaldığımı söyledi doktor. Tedavi olmazsam kulağımı tamamen kaybedileceğimi söyledi.

Tedavi sürecim başladı sonrasında psikolojim bozuldu. Devamlı doktora gitmem gerekiyordu. Takım liderini tekrar aradım, iş yüzünden kulaklarımda sorun olduğunu tedavi gördüğümü söyledim benle alay edercesine ‘kulağına bir şey mi soktun, kafanı bir yere mi vurdun’ diyerek beni aşağıladı. Tedavi sonunda sağ kulağım duymaya başladı, sol kulağımı ise kaybettim. Tedavi sürecim 1, ay sürdü kimse arayıp sormadı bile. Operasyon yöneticilerine, direktörlere ulaştım ama hiçbiri ilgilenmedi, geçiştirdiler. CMC’deki çalışma koşulları yüzünden kulağımı kaybettim ve aylarca maaşsız kaldım. Kime ulaştıysam geçiştirdi. Sonunda dayanamadım ve istifa ettim. Aylardır ağrılardan dolayı çok az uyuyorum."

'Bizi bir köle gibi kullanıp sakat bıraktılar'

Bir diğer sağlık sorunu yaşayan Naim ise kulaklarında sorun olmaya başladıktan sonra daha az yoğun olduğunu düşünerek "back office" denilen çalışma alanına geçmek istediğini ama yöneticinin "zor iş" diyerek konuyu kapattığını söyledi. Naim süreci şöyle anlattı:

"İşe girerken sapasağlamdım üç yılda sağlıksız hale geldim. Günde 11 saat hatta bazen daha fazla hatta kalıyorduk. Sürekli mobbing vardı başımızda, devamlı çalışmak zorundaydık. Bir gün işitme kaybım olmaya başladı sonra apar topar hastaneye kaldırıldım. Üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Aylarca tedavi gördüm. Bizi bir köle gibi kullanıp sakat bıraktılar. Sonra da yüzümüze bakmadılar."

'İşçilerin sağlığı sizin kazandığınız her bir kuruştan değerlidir'

Konuyla ilgili açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı, CMC patronuna seslendi. "İşçilerin hakkını yedirmeyeceğiz" diyen Dayanışma Ağı, CMC işçilerine ise mücadeleye katılma çağrısı yaptı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"CMC çağrı merkezi diğer tüm çağrı merkezleri gibi kötü çalışma koşulları ile ünlü. Sürekli mobbing, günde 11 saatleri aşan çalışma süreleri, düşük maaşlar, düşük yemek ücretleri… Saymakla bitmiyor. Ama bununla kalmıyor CMC deki korkunç koşullar. CMC Çağrı Merkezi işçilerin sağlıklarını bozuyor ve sonra da dönüp hiç yüzlerine bakmıyor.

CMC Türkiye CEO’su Banu Hızlı aynı zamanda bir patron örgütü olan Çağrı Merkezi Derneği’nin de bir süredir başkanı. Kendisi bir röportajda şöyle diyor: “Kaydettiğimiz performansla yetinmiyoruz, daha fazla büyüme potansiyelimiz olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüzün, beklentisi olan istihdam teşviklerinin ve hizmet ihracına yönelik teşviklerin devreye girmesi halinde, 2022 yılı ve sonrasında özellikle gençlerimiz ve kadınlarımızın istihdamına en fazla katkıda bulunan iş kolları arasında yerimizi sağlamlaştıracağımıza inanıyorum.” CMC patronuna işçilerin sağlıkları üzerinden kazandığı paralar yetmiyor olacak ki teşvikler istemekten utanmıyor. Van gibi doğu illerinde açtıkları şubelerden aldıkları teşvikler yetmiyor olacak ki daha fazlasını istiyor.

Kendisine iki çift lafımız var: İşçilerin sağlığı ve hayatı sizin kazandığınız her bir kuruştan değerlidir. Her bir işçinin hayatı ve sağlığı için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İşçileri yok sayamayacaksınız, sağlıkları ile oynayamayacaksınız, onlara köle gibi davranamayacaksınız! Attığınız her adımda bizi karşınızda bulacaksınız. Mağdur ettiğiniz, saatlerce çalıştırıp hasta ettiğiniz her bir işçinin yanında olacağız. Biz mücadeleye başladık ve bizi artık daha çok karşınızda bulacaksınız. Böyle Gitmez diyen CMC işçilerine de çağrımızdır: Gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte bu koşulları değiştirebiliriz. Her birimizin çağrı merkezi patronlarının kârlarından daha değerli olduğumuzu gösterelim."

İşçilerin işitme kaybını gösteren raporlar

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org