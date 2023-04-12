Citibank'tan seçim raporu: Türk Lirası yüzde 12 değer kazanabilir

Seçimlere haftalar kala uluslararası finans kuruluşları ve bankalardan Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair raporlar gelmeye devam ediyor.

Citibank ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de seçimlerin ardından faizlerin yüzde 40 ve üstü seviyelere çıkmasının daha ihtiyatlı bir adım olabileceği değerlendirilirken, "seçim sonrası bazı tedbir ve düzenlemelerin gevşemesi ve risk primlerindeki olası bir düşünün etkisiyle Türk Lirasının bir yıl içerisinde yüzde 12 değer kazanabileceği" belirtildi.

Ekonomim'in aktardığı rapora göre para politikasına dair normalleşme sürecine faiz artırımları ve bu artırımlarının hızının büyük önem taşıdığını ifade eden ekonomistler, 2023 yılının 3. çeyrek ve 4. çeyrek için politika faizine ilişkin piyasa tahminlerinin sırasıyla yüzde 25,5 ve yüzde 27 seviyelerinde olduğunu ifade ettiler.