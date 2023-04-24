Cinsel taciz davası açılan savcı için zorla getirme kararı çıkarıldı

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bir katibi taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan savcı Ş.B. duruşmaya katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Olay, 4 Mart 2022'de kendisini eve bıraktıktan sonra ısrarla evine gelen savcı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden katibenin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe sunarak şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, adalet müfettişlerince yapılan inceleme sonrasında Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Ş.B. hakkında "cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti, davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan savcı Ş.B. hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verirken, duruşma ertelendi.

Savcı Ş.B'nin halen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görev yaptığını, şikayetçi katibin ise çalıştığı bölümün değiştirildiği öğrenildi.