Cinsel saldırı soruşturması açılan AKP'li belediye başkanı yine aday olacağını açıkladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın sözlü ve fiziki tacizine uğradıklarını iddia eden 2 belediye çalışanı kadın, yaklaşık 10 ay önce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığının soruşturma izni vermesi üzerine harekete geçen savcılık, şikayetlerden biri için delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, diğer şikayet için başkanın cinsel saldırı ve sarkıntılık yapmak suçlarından yargılanmasını talep etti. Demirtaş hakkında dava açıldı.

'Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum'

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; AKP Genel Merkezi’ne çağrılan Belediye Başkanı Demirtaş, beldeye dönünce eşi ve belediye çalışanlarıyla birlikte makamında açıklama yaptı. İki dönemdir belediye başkanlığı yaptığını anlatan Gökhan Mustafa Demirtaş, bu dönemlerde yaptığı hizmetleri anlattı.

Başkanlığı döneminde kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Demirtaş şunları söyledi:

“Maalesef yerel siyasette makam ve ikbal peşinde koşan bazıları bu kumpasa çanak tutup bizi yıpratmaya çalıştılar. Şunu unutmasınlar ki; belden aşağı siyasetin bu güne kadar hiç kimseye getirisi olmamıştır, bundan sonrada olmayacaktır.

Ben siz değerli Gülüç halkıma sonsuz güveniyorum. Gülüç halkı beni bu güne kadar hiç yalnız bırakmadı. Bu kumpasa en güzel cevabı da Gülüç halkımız verecek ve bu oyunu bozacaktır.

Sandık en iyi tartı ve milletimizin oyları da en iyi hakemdir. Bu vesileyle gördüğüm lüzum üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum.”

Yeniden aday olacak

Partisinden istifa ettikten sonra bağımsız olarak belediye başkanlığı görevine devam edeceğini belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdü:

“2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde Gülüç Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğumu buradan açıklıyorum.

Bu güne kadar her kararı Gülüç halkımızın görüşleri doğrultusunda aldım, bundan sonrada halkımızın istekleri doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Siz değerli Gülüç halkı ile yapacağım görüşmeler neticesinde seçimlere hangi partiden gireceğime karar vereceğim.

Sözlerime son verirken yaşanan bu kumpas olayı sürecinde yanımda dimdik duran Başta eşim Işıl Demirtaş olmak üzere, çocuklarıma, aileme, belediye meclis üyelerime, muhtarlarıma, belediye personelime ve en önemlisi siz değerli Gülüç halkıma sonsuz teşekkür ediyorum."