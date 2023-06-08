Cinsel saldırı sanığı okul müdürüne 4 yıl hapis cezası

Ankara'da ilkokulda müdür Azmi Y. (53), yardımcısı E.B.'ye (35) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B., okul müdürü Azmi Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Azmi Y. hakkında, 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Azmi Y.'nin birlikte görev yaptığı E.B.’ye yönelik "zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak" suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Azmi Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda E.B.'yi taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık okul müdürü Azmi Y. ve avukatları katılırken, müşteki müdür yardımcısı E.B. katılmadı. Sanığın avukatı, E.B.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek müvekkiline atılı suçlamaları kabul etmedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa 'zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyde cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.