Cinsel saldırgan, taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından hastanelik edildi

Malatya’da bir cinsel saldırgan, saldırmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.

İHA'nın haberine göre Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde durakta otobüs bekleyen bir genç kadını aracıyla yaklaşan M.B., taciz etmeye başladı.

Durumdan rahatsız olan genç kadın İ.K., bölgede bulunan ikametine doğru ilerken, M.B onu takip etmeye başladı.

Ara bir sokağa girdiklerinde M.B. genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.’yi bacağından yaraladı.

Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis genç kadını ekip aracına alırken, yaralı saldırgansa olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kendisini savunan genç kadın gözaltına alındı

Hastanede tedavi altına alınan M.B.’nin daha önceden de İ.K.’ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, kendisini savunan genç kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.