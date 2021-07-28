Cinsel istismara uğrayan genç kadın yoğun bakımda

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dershaneden çıkıp evine giderken A.M.'nin cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı 17 yaşındaki A.A., yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Baba M.A. başka bir hastaneye sevk edilen kızının bilincinin kapalı ve makineye bağlı olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre Gebze’nin Pelitli Mahallesi’nde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, dershaneden dönen A.A.’yı takip eden A.M., genç kadına ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kadın yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.’yı Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.A. Gebze’de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını, iyileşmesini beklediklerini söyledi.