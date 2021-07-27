Malatya'da kadın cinayeti: Telefonu açmayan eşini öldürdü

Malatya'nın Konak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde kadın cinayeti gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, 56 yaşındaki Mehmet Ö., 41 yaşındaki eşi Selma Ö.'yle, telefonunu açmadığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Daha sonra Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Selma Ö., bıçaklanma sonucunda yere yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Selma Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.