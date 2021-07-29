Çin'in yeni Washington büyükelçisinden Kissenger'a atıf

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Qin Gang göreve başladı. Qin Washington'a varmasının ardından yaptığı açıklamada Henry Kissinger'ın 1971'de Çin'e yaptığı ziyareti hatırlattı. ABD ile Çin arasında açılan kapıların bir daha kapanmayacağına inandığını söyledi.

ABD medyası Pazartesi günü iki ülke dışişleri bakan yardımcıları arasında yapılan ve Çin tarafının ilişkilerin kötüye gitmesinden ABD'yi sorumlu tuttuğu görüşme sonrası Büyükelçi Qin'in yaptığı bu açıklamayı "uzlaşmacı ve yatıştırıcı" diye niteledi.

Büyükelçi Qin Washington'a gelişinin ardından Çin ve ABD medyasına yaptığı açıklamada 50 yıl önce Henry Kissenger'ın Çin'i ziyaretini hatırlattı.

Qin "Soğuk Savaş zamanıydı, o zaman iki ülke arasında neredeyse hiçbir temas yoktu. Kissenger Çin'e üçüncü bir ülke üzerinden gizlice yolculuk etmek zorunda kaldı. 50 yıl sonra bugün ABD'ye Çin Büyükelçisi olarak açık bir biçimde seyahat edebiliyorum ve bu ülkeye doğrudan uçabiliyorum" dedi.

Kissinger 1970'lerde ABD'yi Çin'le yakınlaştırarak Sovyetler Birliği'ni izole etme stratejisi izlemişti.

Dünyanın o zamandan bu yana çok değiştiğini söyleyen Qin "Halihazırda açık olan Çin-ABD ilişkilerinin kapısının kapanamayacağına inanıyorum. Bu, dünyanın ana eğilimi ve insanların arzusu" dedi.

İkili ilişkilerin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Büyükelçi Qin, “Çin-ABD ilişkilerinin yeniden yoluna girmesini hızlandırarak, karşılıklı saygı, eşitlik, kazan-kazan işbirliği ve barış içinde bir arada yaşama çerçevesinde birbiriyle geçinmeyi olasılıktan gerçeğe dönüştürmeye çalışacağım” dedi.

55 yaşındaki Qin Gang, 2018 yılından bu yana Çin Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ile ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İki ülke arasında uzun süredir büyükelçi ataması yapılmamıştı.