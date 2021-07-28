Rusya ile ABD arasında 'stratejik istikrar' görüşmeleri başladı

Rusya ile ABD arasında "strajetik istikrar" konulu ikili istişareler İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre iki ülke temsilcileri arasında stratejik istikrar konulu bu yılın ilk ikili istişare toplantısı Cenevre'de başladı.

Toplantıda Rusya heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelmişti.