Çin'in Şenzhou-13 uzay aracı başarıyla yörüngeye ulaştı

Çin'in insanlı uzay uçuşu programı idaresi, Şenzhou-13 uzay aracının üç astronotla Cumartesi günü yörüngeye başarıyla ulaştığını duyurdu.

Uzay gemisi yakında Çin'in kendi inşaa ettiği ulusal uzay istasyonuna yanaşacak.

Ülkenin kuzeyindeki Ciukuan fırlatma merkezinden Cumartesi yerel saatle 00.23'te (Türkiye saatiyle 19.25) bir Çangzheng (Uzun Mart) 2F taşıyıcı roket fırlatıldı.

Bu yıl ikinci kez yapılan insanlı misyon için astronotlar, altı ay yörüngede kalacak. Bu önceki sefere göre iki kat daha uzun bir süre olacak.

20 Eylül'de Çin, Şenzhou-13 insanlı uzay gemisinin mürettebatı için yiyecek, yakıt, uzay yürüyüşleri için uzay giysileri ve diğer malzemeleri teslim etmek üzere Tianzhou-3 kargo uzay aracını fırlattı.

Nisan ayında Çin, ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü yörüngeye oturttu. Şenzhou-12 insanlı uzay aracının üç mürettebatı, 17 Haziran-16 Eylül tarihleri ​​arasında Çin'in ulusal uzay istasyonunda çalıştı. Bu süre zarfında, Çinli astronotlar ekipman monte etmek için iki uzay yürüyüşü yaptı.

Genel olarak, uzay istasyonunun tüm sistemlerinin montajı yaklaşık on iki ay sürecek ve 2022'de tamamlanacak. Çin'in uzay istasyonu 90 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak ve on yıllık bir hizmet ömrüne sahip olacak.