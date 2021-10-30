Çin'in ilk hidrojen yakıt hücreli hibrit lokomotifi test aşamasında

Çin'in, ürettiği ilk hidrojen yakıt hücreli hibrit lokomotifinin deneme çalışmalarına başladığı duyuruldu.

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Çin'in, ürettiği ilk hidrojen yakıt hücreli hibrit lokomotifinin deneme çalışmalarına İç Moğolistan bölgesinde başladığı bildirildi.

Xinhua'nın duyurduğu haberde, "Bu hidrojen enerjisine sahip tren yalnızca suyla çalışıyor. Çin'in ilk hidrojen yakıt hücreli hibrit lokomotifinin İç Moğolistan'da deneme çalışmalarına başlandı" denildi.

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