Çin'in ilk hidrojen yakıt hücreli hibrit lokomotifi test aşamasında

Çin'in, ürettiği ilk hidrojen yakıt hücreli hibrit lokomotifinin deneme çalışmalarına İç Moğolistan bölgesinde başladığı bildirildi.
Xinhua'nın duyurduğu haberde, "Bu hidrojen enerjisine sahip tren yalnızca suyla çalışıyor. Çin'in ilk hidrojen yakıt hücreli hibrit lokomotifinin İç Moğolistan'da deneme çalışmalarına başlandı" denildi.
This hydrogen-powered train emits only water. China's first hydrogen fuel cell hybrid locomotive has begun a trial run in Inner Mongolia. #GLOBALink pic.twitter.com/0kkaaYxigp— China Xinhua News (@XHNews) October 30, 2021