Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesine AB'den 'Global Gateway' çıkışı

Avrupa Birliği, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesine rakip olacak nitelikte "Global Gateway" adlı bir proje başlattı.

Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği, dünya genelinde dijital, enerji ve ulaşım ağlarıyla sağlık, eğitim ve araştırma sistemlerine yatırımlar yapılmasını öngören "Global Gateway" (Küresel Geçit Kapısı) projesini başlattığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 2021 ile 2027 yılları arasında dünya genelinde bu alanlarda yapılacak yatırımlar 300 milyar avroyu bulacak.

Açıklamada, Global Gateway'in Team Europe'un girişimiyle Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelerin mali ve kalkınma kurumlarının özel sektörü canlandırmak için yapılacak yatırımlarda ortak hareket edeceği belirtildi.

Dünya genelinde "demokratik değerlerin ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesinin" hedeflendiği belirtilen açıklamada, Global Gateway projesinin ABD'li Build Back Better World girişimiyle de karşılıklı destek içinde olacağı kaydedildi.