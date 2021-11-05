Çin'in açıklarında nükleer denizaltıyla kaza yapan ABD'li komutanlar görevden azledildi

ABD Donanması, geçen ay Güney Çin Denizi'nde kaza yaptığı için açığa çıkan denizaltı nükleer enerjili saldırı denizaltısı USS Connecticut'ın kaptanı, icra memuru ve baş sonar teknisyenini görevden aldı.

ABD Donanması dün yaptığı açıklamada, 7. Filo'dan Komutan Cameron Aljilani, Teğmen Komutan Patrick Cashin ve Baş Sonar Teknisyeni Cory Rodgers'ın "güven kaybı nedeniyle" komuta görevinden alındığını söyledi.

7. Filo komutanı Koramiral Karl Thomas, “sağduyulu karar verme ve seyrüsefer planlaması, gözetleme ekibi yürütme ve risk yönetiminde gerekli prosedürlere bağlı kalmanın olayı önleyebileceğini” belirledi.

Seawolf sınıfı SSN-22 nükleer denizaltı, 2 Ekim'de bir "nesneye" çarptığında Güney Çin Denizi'nde bulunuyordu. Hasar tespiti için Guam'a geri dönen denizaltının mürettebatının birkaç üyesi çarpışmada yaralandı. Yaralanmaların hiçbiri hayati tehlike oluşturmazken denizaltının nükleer reaktörü etkilenmedi.

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'ne göre denizaltının çarptığı cismin daha sonra bir "denizaltı dağı" olduğu ortaya çıktı.