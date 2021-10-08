ABD'ye ait bir nükleer denizaltı Çin Denizi'nde kaza yaptı

ABD donanması, saldırı sınıfı nükleer denizaltı USS Connecticut'ın "rutin operasyonlar" sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığını ve "güvenli ve istikrarlı" durumda olduğunu söyledi. Yetkililer, olayın yerini açıklamazken basına isim vermeden konuşan askerler ise saldırı denizaltısının Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda batık bir cisme çarptığını söyledi.

Yetkililer, 11 denizcinin yaralandığını, ikisinin orta derecede yaralandığını ve geri kalanında küçük sıyrıklar ve morluklar olduğunu söyledi. Yaralıların tamamının denizaltında tedavi edildiği belirtildi.

ABD Pasifik Filosu, yaptığı açıklamada olayın beş gün önce meydana geldiğini, hayati tehlike oluşturan herhangi bir yaralanma olmadığını ve denizaltının hâlâ faaliyette olduğunu söyledi.

Seawolf sınıfı denizaltının nükleer tesisinin etkilenmediği de kaydedilen açıklamada, "Denizaltının geri kalanında meydana gelen hasarın boyutu değerlendiriliyor" denilerek olayın araştırılacağı belirtildi.

Kaza bölgedeki ABD'nin Çin'e karşı saldırganlığı arttırdığı dönemde İngiltere'yle birlikte uçak gemilerinin Tayvan'ın hemen kuzeyinde Japonya, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda'yla askeri tatbikatlar düzenlediği hafta sonu gerçekleşti.

Açıklamada olayın yeri belirtilmedi.