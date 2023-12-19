Ciner'den soL'a sansür: Madende ihmal, medyada baskı haberleri rahatsız etti

Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner, avukatı Zişan Kasar Yıldırım aracılığıyla dün mahkemeye dilekçe vererek hakkındaki birçok haberin erişime engellenmesini istedi. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan başvuruda içeriklerin yayından kaldırılması da talep edildi. Mahkeme bu talebi aynı gün kabul etti ve haberlere erişim engeli getirildi.

Ciner'in hedefindeki haberlerden üçü de soL'a ait. 2013 tarihli ilk haber, Afşin'deki Çöllolar Madeni'nde 11 işçinin göçük altında kalarak ölmesinin ardından hazırlanan Sayıştay raporunu konu alıyor. Turgay Ciner’e ait Park Teknik’in kâr hırsı nedeniyle işçilerin nasıl ölüme gönderildiğini açığa çıkaran rapor, sismik aletlerin uyarısına rağmen madencilerin çalışmaya devam ettirildiğini kanıtlıyordu. Aynı yıl yayımlanan ikinci haberimizse Turgay Ciner'e ilişkin bir uyuşturucu iddiasını gündeme getiriyordu.

Son olarak Ciner'in medya patronluğu serüvenini inceleyen bir analiz yazısına da erişim engeli getirildi. Ciner'in Saray bağlantısına ve baskılar karşısında değiştirdiği ''yayın politikasına'' işaret eden yazı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2021'de ekranlarında söylenen bir söz nedeniyle Habertürk'ü hedef almasının ardından yazılmıştı.

Avukatının mahkemeye sunduğu listede Turgay Ciner'in, Bahçeli'nin Habertürk'e yönelik sözlerine de erişim engeli getirttiği görünüyor.