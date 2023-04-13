Çin'den Tayvan'ın kuzeyinde deniz trafiğine geçici yasak: 'Roket enkazı düşebilir'

Çin Deniz Güvenliği İdaresi'nce yapılan açıklamada Doğu Çin Denizi'nde bir bölgede "roket enkazı düşme olasılığı" nedeniyle 16 Nisan Pazar günü deniz trafiğinin yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada karara ilişkin başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

Karar Tayvan'ın Çin'in Pazar sabahı aynı bölgede uçuş yasağı ilan ettiğini ve bu yasağın 33 uçuşu etkileyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Çin uçuş yasağı ilan edilmesine ilişkin bir açıklama yapmadı ancak Reuters'ın haberine göre konuyla ilgili planlardan haberdar edilen Güney Kore, uçuş yasağı kararının bir uydu fırlatma aracından düşen cisim nedeniyle alındığını duyurdu.

Japonya ise Çin'den uçuşa yasak bölge hakkında açıklama talep ettiğini açıkladı.

Çin Deniz Güvenliği İdaresi deniz trafiğindeki sınırlamaların Pazar günü Doğu Çin Denizi'ndeki bir bölgede yerel saatle 09.00-15.00 arasında geçerli olacağını bildirdi.