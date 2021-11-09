Çin'den Tayvan yönetimine uyarı: Dolar diplomasisinin bir çıkış yolu yok

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'daki ayrılıkçı yönetimin Honduras seçimlerine ilişkin açıklamasında Pekin'i hedef almasının ardından bir açıklama yaptı.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, "Tayvan bağımsızlığı ve dolar diplomasisinin bir çıkış yolu yok. Başkalarına bel bağlayarak tarihin akışına aykırı hareket etmek başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Tayvan'ın dışişleri yetkilileri, Honduras'ta 28 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarında, seçimleri yakından takip edeceklerini ve "Çin Tayvan-Honduras ilişkilerini zedelemesini önlemek adına" ülke hükümetiyle iletişimi güçlendirdiklerini söylemişti.

Tayvan'ın Çin'in ayrılamaz bir parçası olduğunu belirten Wang, "tek Çin" prensibinin uluslararası olarak tanındığını vurguladı.