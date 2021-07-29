Çin'den Taliban'a Doğu Türkistan İslami Hareketi'yle mücadele çağrısı

Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki bir heyetle dün Çin'in Tiencin kentinde görüştü.

Çinli bakan "Taliban'ın Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETIM) dahil tüm terör örgütleriyle arasına net bir çizgi çekmesini ve bu örgütlerle kararlı bir biçimde mücadele etmesini umduklarını" söyledi.

Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETIM) Birleşmiş Milletler tarafından "uluslararası terörist örgüt" olarak tanımlanıyor.

Örgütün Çin'in ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı doğrudan tehdit oluşturduğunu söyleyen Vang, ETIM'e karşı mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.

Afganistan'da tüm tarafların, "Afganistan'ı Afganlar yönetmeli" ilkesi temelinde bir an önce barışı tesis etmesi gerektiğini kaydeden Vang, ülkenin temel askeri ve siyasi gücü olarak nitelediği Taliban'ı barış görüşmelerine bağlı kalmaya çağırdı.

Birader de yaptığı açıklamada Taliban'ın Afganistan topraklarındaki hiçbir gücün Çin'in çıkarlarına zarar vermesine izin vermeyeceğini söyledi.