Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya 'tahıl' çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, "özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda krizini hafifletmek amacıyla" Rusya ve Ukrayna'yı "tahıl ve gübre ihracatına kısa sürede devam etmeye" çağırdı.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Gıng, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahıl anlaşmasının küresel gıda arzını korumak ve pazarını istikrara kavuşturmak için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Gıng, Rusya ile Ukrayna'ya "tahıl ve gübre ihracatına kısa sürede devam etme" çağrısında bulundu.

Gıng, "her iki ülkenin de meşru endişelerinin giderilmesi için ilgili BM birimleriyle çalışması umudunu" dile getirerek, "bunun özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda krizinin hafifletilmesi için önemli olduğunu" vurguladı. (AA)



