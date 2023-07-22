Rusya tahıl anlaşmasına dönmek için 7 şartını açıkladı

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi için Batı'nın yerine getirmesi gereken 7 şartı açıkladı.

Polyanskiy, "Birincisi, Rus tahıl ve gübresinin dünya pazarlarına arzına yönelik yaptırımların sözde değil, gerçek anlamda kaldırılması. İkincisi, gıda ve gübre tedariki alanında hizmet veren Rus bankalarının, finans kurumlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması" dedi.

Sputnik'teki habere göre, üçüncü şart olarak tarım makinelerinin ve gübre endüstrisiyle ilgili yedek parça ve bileşenlerin Rusya'ya sevkiyatına yeniden başlanmasını isteyen Polyanskiy, gemilerin kiralanması ve Rus gıda ihracatının sigortalanması ile ilgili tüm sorunların çözülmesini ve bu sevkiyatlar için tüm lojistiğin sağlanmasını dördüncü şart olarak sıraladı.

Rus gübresinin ve gübre imalatında kullanılan hammaddelerin sevkiyatının genişletilmesi için her türlü koşulun sağlanması gerektiğini ve bunlar arasında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden devreye alınmasının yer aldığını belirten Polyanskiy, tarım sektörüyle ilişkili dondurulmuş Rus varlıkları üzerindeki blokajın kaldırılmasını altıncı şart olarak saydı.

Yedinci şartın tahıl anlaşmasının, en başta belirlendiği gibi, yeniden beşeri niteliğe sahip olmasının sağlanması olduğunu anlatan Polyanskiy, anlaşmanın 'zengin ülkeleri daha zengin yapmak yerine ihtiyaç sahibi ülkelerin çıkarlarına hizmet etmesini' istediklerini vurguladı.

Tüm bu şartlar yerine getirilir getirilmez Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini kaydeden Polyanskiy, ancak şu anda Rus diplomatların sadece demagoji ve ikiyüzlülükle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.