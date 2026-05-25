Çin'den Pakistan'a ‘sarsılmaz dostluk’ mesajı: 'Pekin İslamabad’ın İran arabuluculuğunu destekliyor'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda ağırladı. Şi, görüşmede Çin ile Pakistan arasındaki ilişkileri “sarsılmaz geleneksel dostluk” olarak tanımlarken, Şerif için “eski dost” ifadesini kullandı. Çin lideri, iki ülkenin onlarca yıldır “birbirini anladığını, birbirine güvendiğini ve desteklediğini” söyledi.

Pakistan, Çin’in “her koşulda stratejik ortak” olarak tanımladığı sınırlı sayıdaki ülkeden biri. Pekin ile İslamabad arasındaki ilişkiler ekonomi, ticaret, altyapı yatırımları ve güvenlik işbirliği başlıklarında uzun süredir yakın seyrediyor.

Şi, “uluslararası durum nasıl değişirse değişsin” Çin’in Pakistan’la ilişkilerin geliştirilmesine komşuluk diplomasisinde öncelik verdiğini belirtti. Çin lideri, Pekin’in İslamabad’la “daha sıkı bir ortak gelecek topluluğu” inşa etmeye ve “her koşulda işbirliğini” ilerletmeye hazır olduğunu söyledi.

Şerif ise Çin ve Pakistan’ı “demir kardeş” iki ülke olarak niteledi ve iki ülke arasındaki ilişkinin “benzersiz” olduğunu ifade etti.

İran savaşında arabuluculuk gündemi

Görüşme, Pakistan’ın ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi için yürütülen temaslarda öne çıktığı bir dönemde gerçekleşti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir de Şerif’e Pekin ziyaretinde eşlik etti. Munir’in, Washington ile Tahran arasındaki temaslarda merkezi rol oynadığı belirtiliyor.

Şerif, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmede “Dünya kritik bir andan geçiyor” dedi. Pakistan Başbakanı, sürecin “doğru yönde ilerlediğini” belirterek Çin’in barış çabalarına verdiği destek için teşekkür etti.

Çin devlet medyasına göre Şi, Şerif’le görüşmesinde İslamabad’ın “Ortadoğu’da barışın sağlanması için oynadığı yapıcı rolü” takdir ettiğini söyledi.

Pekin’in sessiz diplomasisi

Pakistan, geçen ay ABD ile İran arasında yüz yüze görüşmelere ev sahipliği yapmış ancak bu temaslardan kalıcı bir anlaşma çıkmamıştı. Çin ise daha düşük profilli bir diplomasi yürütüyor. Körfez ülkeleriyle temaslar, telefon görüşmeleri ve diplomatik toplantılar üzerinden sürece dahil oluyor.

Pekin açısından Pakistan’ın arabuluculuk çabalarına dahil olmak, Çin’in Tahran’la yakın ilişkileri nedeniyle de önem taşıyor. Çin, Pakistan’la birlikte Ortadoğu’da “barış ve istikrarın erken tesisi” için olumlu katkı sunacağını açıklamıştı.

Hürmüz Boğazı için beş maddelik girişim

Çin ve Pakistan, mart ayında Pekin’de yapılan dışişleri bakanları görüşmesinin ardından beş maddelik bir girişim açıklamıştı. Girişimde çatışmaların durdurulması, barış görüşmelerine başlanması, askeri olmayan hedeflerin korunması, Birleşmiş Milletler Şartı’na saygı ve Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüseferin yeniden sağlanması çağrısı yapılmıştı.