Çin'den 'Kazakistan' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında Kazakistan’daki durumu değerlendirdi.

Wang, Çin ve Kazakistan’ın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu hatırlattı.

Wang, Kazakistan’da şu an yaşanan sorunların ülkenin iç işleri olduğunu kaydederek, Kazakistan’ın bu sorunları uygun şekilde çözebileceğine inandıklarını ifade etti.

CRI Turk'te yer alan habere göre Wang, Kazakistan’da durumun bir an önce istikrara kavuşmasını ve toplumsal düzenin normale dönmesini dilediklerini ifade etti.