Çin'den geliştirdiği ilk Covid-19 ilacı için acil kullanım onayı

Çin'in ilaç yönetimi, ülkenin Covid-19'a karşı geliştirdiği ilk ilaç için acil kullanım onayı verdi.

Klinik testlerde ilacın yüksek riskli hastalar içinde hastaneye yatırılma ve ölüm oranını önemli ölçüde düşürdüğü kaydedildi.

Çin Ulusal İlaç Ürünleri Yönetimi, yaptığı açıklamada, ilaca monoklonal antikor tedavisi için acil kullanım onayı verildiğini bildirdi.

Monoklonal antikor, koronavirüs yüzeyinde bulunan spike proteinine eklemlenerek, virüsün vücudun hücrelerine giriş yetisini azaltan bir protein.

İlaç yönetiminin açıklamasına göre, söz konusu ilaç tedavisi, enjeksiyon yoluyla verilen iki ilacın birleşimini kapsıyor. Tedavinin, hastalığın ilerleme riski olduğu belli vakalarda kullanılabileceği belirtildi.

İlaç, Tsinghua Üniversitesi, Shenzhen Üçüncü Halk Hastanesi ve Brii Biyolojik Bilimler tarafından ortak geliştirildi.

Tsinghua Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ilaç tedavisinin, yüksek riskli hastalarda hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 80 civarında düşürdüğü belirtildi.