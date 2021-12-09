Çin'den Batı'nın 'diplomatik boykot'una cevap: Kimin umrunda?

ABD'nin Pazartesi günü Çin'de düzenlenecek 2022 Olimpiyatları'na karşı 'diplomatik boykot' kararı almasını iki ülke daha takip etti.

Çarşamba günü Kanada ve Avustralya da Pekin'e karşı 'diplomatik boykot' ilan ederken Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin "bedeli ödeyeceği" konusunda uyardı. Pekin, Canberra'yı "siyasi duruş ve bencil oyunlar oynamakla" ve Washington'u "körü körüne takip etmekle" suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Çin'in Avustralyalı yetkilileri hiçbir zaman Olimpiyatlara davet etmeyi düşünmediğini belirterek, son 'diplomatik boykot' furyasını "Gelirler ya da gelmezler, kimsenin umurunda değil" ifadeleriyle değerlendirdi.

Sözde 'boykot', sporcuların Olimpiyatlara katılmaması anlamına gelmiyor, saadece diplomatik protokolün Pekin'e gitmeyeceğini ifade ediyor.