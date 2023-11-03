Çin'den Almanya'ya 'uluslararası düzeni ve çok taraflılığı savunma' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı video konferans görüşmesinde, iki ülkenin ilişkilerini geliştirmenin yanında uluslararası düzeni ve çok taraflılığı birlikte savunması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, mevcut uluslararası durumun büyük dönüşümlerden geçtiğine, "artan jeopolitik çatışmalar, sallantılı bir ekonomik toparlanma ve soğuk savaş mantığının tezahürüyle karşı karşıya bulunduğuna" dikkati çekti.

Bu koşullarda, iki ülkenin ilişkilerini yalnızca pragmatik işbirliğiyle sınırlamaması gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin ve Almanya yalnızca ikili ilişkilerini geliştirmekle kalmamalı, uluslararası düzeni ve çok taraflılığı savunmalı, küresel sorunlara birlikte yanıt vermeli" dedi.

Scholz, görüşmede Almanya'nın İsrail-Filistin çatışması ve Ukrayna krizine ilişkin görüşlerini paylaşarak söz konusu krizlerin çözümü konusunda Çin ile yakın iletişim içinde olmayı istediklerini bildirdi.

Söz konusu krizlerin çözümü için dengeli, etkin ve sürdürülebilir güvenlik mimarisine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şi de başka ülkelerin güvenlik alanını ihlal etmenin ve bir tarafın meşru taleplerini görmezden gelerek diğer tarafı tek yönlü desteklemenin sorunların çözümünde geçerli yöntem olmadığı, bölgesel dengesizlikleri artıracağı, yayılmacılığa ve çatışmaların tırmanmasına yol açacağının altını çizdi.

Şi, "İster İsrail-Filistin çatışması olsun ister Ukrayna krizi, bu sorunları kökten çözebilmek için güvenlik meselesini daha derin düşünmemiz, ortak, kapsayıcı, işbirliğine dayalı sürdürülebilir güvenlik anlayışına bağlı olmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

'Çin ve AB çatışmalarda arabulucu olmalı'

Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin, "dünya sisteminin istikrarı ve Avrasya kıtasının refahıyla" bağlantılı olduğu, her iki tarafın ortak çabasıyla korunması gerektiğine işaret eden Şi, "Çin, Avrupa'yı kapsamlı stratejik ortağı ve çok kutuplu dünyada önemli bir kutup olarak görüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Çin ve Avrupa'nın çatışmalarda arabulucu olması, gerilimlerin düşürülmesini, bölgesel barışı ve istikrarı teşvik eden pozitif bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'ya 'AB'yi adil rekabete yönlendirme' çağrısı

Almanya'nın AB'yi piyasa ekonomisi ve adalet ilkelerine uymaya yönlendireceğini umduklarını dile getiren Şi, "Umarız Almanya, AB'nin serbest ticaret ve adil rekabetini güvenceye alması, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

Şi'nin sözlerinin, doğrudan belirtmese de, AB Komisyonunun Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik başlattığı sübvansiyon soruşturmasına gönderme yapması dikkati çekti. Pekin yönetimi daha önce soruşturmaya dair rahatsızlığını dile getirmiş, bunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu ve Çin çıkarlarına zarar vereceğini vurgulamıştı.

Şi, Çin hükümetinin son dönemde yatırımlar için kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptığı, imalat sektöründe yabancı yatırım kısıtlamalarını tamamen kaldıracağını ilan ettiğinin altını çizerek Alman hükûmetine "iki yönlü açılık" anlayışına bağlı kalma çağrısında bulundu.

5-10 Kasım tarihlerinde yapılacak 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 130'dan fazla Alman şirketinin katılacağına dikkati çeken Şi, bunun "Alman şirketlerini Çin'in kalkınmasına güveni gösterdiği" yorumu yaptı.