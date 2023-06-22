Çin Başbakanı'nın ziyaretinin ardından: Almanya'nın Çin'e ekonomik bağımlılığı yeniden gündemde

Çin Başbakanı Li Qiang'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un davetlisi olarak ilk dış ülke ziyareti olarak Berlin'e gitmesi uluslararası basında konuşulmaya devam ederken, Almanya'nın Çin'e olan ekonomik bağımlılığı yeniden gündem oldu.

Scholz, son açıklamalarında Çin'le ekonomik ilişkilerde "ayrışma değil, ama daha az bağımlılık" hedeflediklerini vurgulamıştı.

Son olarak, Alman Ekonomik Enstitüsü'nün sitesi IWD'de, Almanya'nın Çin'deki yatırımlarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Buna göre, Almanya'nın Çin'de yaptığı doğrudan yatırımlar 2021 yılında ilk defa 100 milyar avroyu geçti. Söz konusu yıldaki yatırımlar 102,6 milyar avroyu buldu.

2022 yılındaysa yeniden rekor kırılarak, Çin'de bulunan Alman şirketlere 11,5 milyar avro daha doğrudan yatırım yapıldı.

Alman Merkez Bankası'nın (Bundesbank) verilerine göre ise, Almanya'nın Çin'deki yatırımları, ülkenin gelirlerine doğrudan yansımış durumda.

Buna göre, 2021 yılında Almanya'da doğrudan yatırımdan elde edilen gelirlerin neredeyse yüzde 73'ü Çin'e yapılan yatırımlardan oldu. Bu oran, 2019 yılında yüzde 76, 2020 yılında ise yüzde 80 olarak kaydedildi.

Yine 2021 yılında, Çin'den Almanya'ya gelen 15,6 milyar avroluk ana gelirin yüzde 96'sının Almanya'nın doğrudan yatırımları olduğu belirtildi.

IWD tarafından paylaşılan tabloya göre, 2021 yılında Alman şirketlerin Çin'de elde ettiği 15 milyar avroluk kârın 8 milyar avrosu bu şirketlerin Almanya'daki hissedarlarına gitti. Alman şirketler, bu gelirler üzerinden Çin'de 7 milyar avro daha yatırım yaptı.