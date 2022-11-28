Çin'de 'sıfır vaka' protestosu

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen protestoda, hükümetin ve medyanın, karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangındaki tutumunu eleştirildi.

Pekin'in merkezindeki Chaoyang ilçesinde gece saatlerinde Liamao Kanalı'nın iki yakasında toplanan birkaç yüz kişilik grup, Urumçi'de gerçekleşen yangında hayatını kaybedenleri andı.

Nehir kenarında mum yakan ve çiçek bırakan kalabalığın, ellerindeki boş beyaz kağıtları havaya kaldırarak "karantina istemiyoruz", "test istemiyoruz", "özgürlük istiyoruz" sloganları attığı bildirildi.

Urumçi yangını

Urumçi kentinin Tienşan ilçesindeki apartman kompleksinde 24 Kasım'da, bir dairedeki elektrik kaçağından çıktığı sanılan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklanmazken, İsviçre'de yaşayan Uygur kökenli bir kişi, 48 yaşındaki halası ile 4 ila 13 yaşlarındaki 4 çocuğunun yangında hayatını kaybettiğini söylemişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalede gecikmesi, izolasyon bariyerlerinin engel olması nedeniyle apartman kompleksinin içine girmeyen itfaiye aracının sıktığı tazyikli suyun binaya erişemediğini gösteren videoların sosyal medyada yayılması tepkileri büyütmüştü.

Apartman karantinada mıydı?

Yetkililer, apartman kompleksinin, "düşük riskli" salgın kontrol bölgesi olduğunu, dolayısıyla sakinlerin yangında dışarı çıkabileceğini duyururken, sosyal medya kullanıcıları, salgın kontrolüne ilişkin veri tabanlarında bölgenin hala "yüksek riskli" işaretlendiğini gösteren paylaşımlar yaptı.

Yangının çıktığı apartmanın sakinlerine 21 Kasım'da gönderildiği iddia edilen notta, apartmanda pozitif vakalara rastlandığı, vatandaşların 3 gün boyunca evlerinden çıkamayacağı, daire kapılarının mühürleneceğinin bildirildiği ileri sürülmüştü. Ayrıca daire kapılarının kollarının çelik tellerle bağlandığını iddia eden bazı fotoğraflar da internette paylaşıldı.

Urumçi ve Şanghay'daki protestolar

Olayın ardından 25 Kasım'da Urumçi'de yerel hükümet binasının bulunduğu meydanda toplanan vatandaşlar, "Karantinayı kaldırın", "Halka hizmet edin" sloganlarıyla eylem yapmıştı.

Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da 26 Kasım'da yaklaşık 300 gösterici, yangında yaşamını yitirenleri anmak ve karantina politikasını protesto etmek için Anfu semtindeki Urumçi Caddesi'nde toplanmıştı.

Ellerinde beyaz kağıtlar taşıyan göstericiler, "Özgürlük istiyoruz", "Karantinaya hayır", "Sağlık koduna hayır", "Sincan'a özgürlük", "Şi Cinping istifa" sloganları atmıştı. Gösteriye müdahale eden polis, bazı protestocuları gözaltına almıştı.

'Sıfır vaka' politikası

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı giderek artıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun verilerine göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 748, göstermeyen 36 bin 304 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının nüfusuna oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. (AA)