WSJ: ABD'nin Tayvan'ı silahlandırma çabasına Ukrayna engel oluyor

The Wall Street Journal, ABD'de hükümet ve kongre üyelerinin, Çin'le gerilim tırmandığı Hint-Pasifik'te Tayvan'da yaşanabilecek çatışmalar öncesi, adayı silahlandırma planlarının, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle sekteye uğramasından dolayı korku duyduklarını bildirdi.

WSJ, ABD'nin Rusya'yla savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna'ya "silah pompalamaya başladığını" ancak Kiev'in taleplerine uymak için hem diğer bölgeleri silahlandırma planlarının kesintiye uğradığını hem de silah sevkiyatı sorunları yaşandığını belirtti.

Konuya aşina olan kongre ve hükümet yetkililerine göre, Ukrayna'ya silah akışı, ABD'nin Tayvan'ı Çin'in olası bir saldırısına karşı savunmasına yardımcı olacak şekilde silahlandırma stratejisinde sorunlara neden oluyor.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı nedeniyle, Washington'un Tayvan'a silah teslimatında Ukrayna'ya kıyasla 18,7 milyar dolar geride olduğunu aktarıldı.

Haberde, ABD askeri yetkililerin Pekin'in 2026 gibi Tayvan ile "zorla yeniden birleşmeye hazır olabileceğini" açıklaması anımsatılırken, Tayvan'a vaat edilen 215 Stinger uçaksavar ve 208 Javelin tanksavar füze sistemininse gönderilemediği ifade edildi.