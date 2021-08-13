Çin'de sel felaketi: En az 21 ölü

Çin medyasının bildirdiğine göre, Çin'in merkezindeki Hubei eyaletindeki beş şehir, şiddetli yağışların 21 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaklaşık 6.000 kişinin tahliyesinin ardından "kırmızı alarm" ilan etti. Kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Ölümler, eyaletin kuzeyindeki Suizhou kentinin bir parçası olan Liulin kasabasında kaydedildi.

Xinhua tarafından Cuma günü yayınlanan habere göre, 2.700'den fazla ev ve dükkan selden zarar gördü ve elektrik, ulaşım ve iletişim de kesintiye uğradı.

Global Times'ın aktardığına göreyse Suizhou'daki bazı kasabalarda yağış Çarşamba akşamından Perşembe sabahına kadar 100 mm'yi aşarak sele neden oldu. Yol kenarındaki bazı dükkanların ikinci kata ulaşan sularla dolup taştığı bildiriliyor. Bölgede elektrik ve şebeke suyu tamamen kesilirken Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma ekiplerinin Suizhou, Xiangyang ve Xiaogan şehirleri de dahil olmak üzere en kötü etkilenen bölgeler için seferber oldu.

Yicheng şehri de Perşembe günü 400 mm rekor yağmur gördü. İldeki aşırı hava koşulları yaygın elektrik kesintilerine neden oldu ve 3.600'den fazla eve ve 8.110 hektar tarımsal alana zarar verdi.

China Daily gazetesi Cuma günü, eyaletin acil durum yönetim bürosuna atıfta bulunarak, toplam kayıpların 108 milyon Çin yuanı (142 milyon 942 bin 860 lira) olarak tahmin edildiğini söyledi.

Geçen ay Hennan'da meydana gelen sel felaketinde 302 kişi yaşamını yitirmişti, 50 kişiyi arama çalışmalarıysa hâlâ sürüyor.

Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli yağmur fırtınalarının önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği ve Yangtze nehri boyunca uzanan bölgelerin sele karşı savunmasız olduğu konusunda uyardı.