Çin'de eski eşini canlı yayında katleden adam idam edildi

Çin'de bulunan Ngawa Tibet ve Qiang Özerk İli Orta Halk Mahkemesi bu sabah çevrimiçi yaptığı açıklamasında, eski eşini öldüren Tang Lu'nun idam edildiğini söyledi.

Etnik Tibetli sosyal medya fenomeni Lhamo'nun, eski eşi tarafından canlı yayın sırasında yakılarak öldürülmesi, ülkede kadın cinayetleri ve aile içi istismar tartışmalarını yoğun şekilde gündeme getirmişti.

Lhamo, aynı ana şirket tarafından işletilen TikTok'un Çince versiyonu olan Douyin'deki yayınladığı kısa videolar ve canlı yayınlarla ünlü olmuştu. 30 yaşındaki kadın videolarında Tibet gelenekleri, doğası ve kırsal yaşamını konu ediyordu.

Katledilen kadının kız kardeşi, cinayetten sonra Lhamo'nun yıllarca şiddete maruz kaldıktan sonra kocası Tang Lu'dan boşanmaya karar verdiğini söylemişti.

Tang, eski eşini Eylül 2020'de Douyin'de canlı yayın yaparken ateşe vermiş, 30 yaşındaki kadın birkaç hafta sonra aldığı yaralardan dolayı ölmüştü.