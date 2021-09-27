Cinayetle suçlanan eski futbolcu aranıyor

19 Eylül Pazar günü saat 17.00 sıralarında İstanbul Çekmeköy'de Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındaki Ö. G. ve A.M. ile Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıkmıştı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüş, kavgada Haydar Genç bacağından bıçaklanmıştı. Oğlu Halil İbrahim Genç ise silahla vurularak öldürülmüştü.

DHA'nın haberine göre Sezer Öztürk ve beraberindekiler Almanya kayıtlı bir araç ile kaçtı. Aracın O.D.'ye ait olduğu anlaşıldı. Ancak O.D.'nin Ağustos ayında Almanya'ya gittiği belirlendi. Olaya karışan Sezer Öztürk ile yanındaki Ö.G. ve A.M. olay yerinden lüks araç ile kaçarak uzaklaştı. Şüphelilerden A.M. teslim oldu ve 21 Eylül'de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de oynadıktan sonra 2015'te aktif futbolculuk kariyerine son veren şüpheli Sezer Öztürk ve Ö.G.'nin halen firar durumunda bulundukları öğrenilirken, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Öztürk hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Kavgada ölen 2 çocuk babası Halil İbrahim Genç'in Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Öte yandan olay sonrası Sezer Öztürk ve yanındakilerin ateş açarak kaçmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.