Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavgada 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'daki 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi.

İddiaya göre yabancı plakalı araçla bölgeye gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açtığı iddia edilen Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. yaşamını yitirdi. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.