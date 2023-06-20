Çin ve Almanya'dan Ukrayna konusunda teması devam ettirme kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı, bakan Qin Gang'ın, Ukrayna'daki savaşa ilişkin irtibatı devam ettirme konusunda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la anlaştığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Qin'in, Baerbock'a karşılıklı ilişkiler konusunda iki ülkenin dışişleri bakanlarının koordinasyon rolü üstlenmeye, her düzeyde diyaloğu derinleştirmeye ve uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyonu güçlendirmeye devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı.

Çin Başbakanı Li Qiang, göreve gelmesinden bu yana ilk dış ülke ziyareti olarak Almanya başkenti Berlin'e gitmişti. Li, 18 ila 23 Haziran tarihleri arasında kendisini davet eden Almanya ve Fransa'da hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacak.