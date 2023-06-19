Çin Başbakanı Li Qiang'dan Berlin'e ziyaret

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün davetlisi olarak, Çin ve Alman hükümetleri arasındaki 7. tur istişareyi düzenlemek ve Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Pekin'den ayrıldı.

CRI'de yer alan habere göre, yerel saatle dün akşam Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'na varan Li, "Almanya, Çin Başbakanı görevine başladıktan sonra gerçekleştirdiğim ilk dış ziyaretin ilk durağıdır. Bu, dostluğu pekiştiren ve işbirliğini derinleştiren bir yolculuk olacak" dedi.

Li, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Almanya Devlet Başkanı Frank Walter Steinmeier'e, geçen sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü vesilesiyle gönderdiği kutlama mesajını ileterek, ikili ilişkilerin gelişmesine dönük stratejik yönlendirici rol oynanacağını vurguladı.

Çeşitli alanlarda işbirliği mesajı

Son yıllarda Çin-Almanya ilişkilerinin istikrarlı adımlarla ilerlediğini belirten Li, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürekli derinleştirildiğini, ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür ve beşeri temas, yeşil kalkınma gibi alanlardaki işbirliğinde sürekli olarak yeni kazanımlar elde edildiğini söyledi.

İki hükümet arasındaki 7. tur istişarenin, iki ülkenin yeni dönem hükümetlerinin kurulmasından sonra aralarında gerçekleştirilen ilk kapsamlı temas olduğuna dikkat çeken Li, Çin'in karşılıklı saygı, farklılıkları kabul ederken ortak zemin arama, karşılıklı yarar ve kazan-kazan ilkeleri doğrultusunda Almanya'yla içten ve derinlemesine iletişimde bulunarak işbirliği potansiyelini keşfedeceğini ve fikir ayrılıklarını uygun bir şekilde ele alarak kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin içeriğini zenginleştireceğini, bu sayede uluslararası üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve dünya barışı ile refahına olumlu ve güçlü sinyaller vereceğini ifade etti.

Yeni değişimlerin yaşandığı bu dönemde iki ülke halkının geleneksel dostluğunu sürdürerek iletişim ve işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Li, Almanya ile birlikte iki liderin ulaştığı önemli konsensüsler doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirme ve "insanlığın daha güzel bir geleceğini el birliğiyle yaratma konusunda hazır olduğunu belirtti."

Almanya'nın ardından Fransa'ya gidecek

Ziyareti sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüşecek olan Li, aynı zamanda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte Çin ve Alman hükümetleri arasındaki 7. tur istişareye başkanlık edecek. Li, ayrıca Çin-Almanya Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği Forumu ve Çin-Almanya İş Adamları Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak ve Alman iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelecek. Bavyera Eyaleti'ni de ziyaret edecek olan Başbakan Li, bazı Alman şirketlerini de ziyaret etmeyi planlıyor.

Li, ayrıca Fransız hükümetinin daveti üzerine Fransa'ya resmi bir ziyaret yaparak Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi'ne de katılacak.

Almanya'dan açıklama

Çin Başbakanı'nın ziyaretine ilişkin konuşan Almanya hükümeti sözcüsü Wolfgand Büchner, Berlin'in, "ortağıyla iyi ve üretken bir görüşme" beklediğini söyledi. Büchner, "Bir ortağın konumu, ulusal güvenlik stratejisi bağlamında değerlendirilmeli" diye ekledi.

Almanya Başbakanı Scholz da, yaptığı açıklamada, "Çin'in dünya ticaretine ve küresel ekonomik ilişkilere entegrasyonu zarar görmemeli, ancak aynı zamanda önümüze çıkan güvenlik meseleleri de dikkate alınmalı" diye konuştu.