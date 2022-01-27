Çin: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönülmeli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Wang Yi’nin “Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor, başlangıç noktası burası” ifadelerine yer verildi.

‘Minsk anlaşmaları temel bir siyasi belge ve pratikte uygulanmalı’

Ayrıca, Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk anlaşmalarının tüm taraflarca tanınan temel bir siyasi belge olduğunu ve pratikte uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, Çin’in bu anlaşmaların yönü ve ruhuna uygun olan tüm çabaları destekleyeceğini hatırlattı.

