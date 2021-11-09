Çin: Şu ana kadarki en gelişmiş savaş gemimizi Pakistan'a sattık

Çin'in Pakistan'a şu ana kadar ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş savaş gemisini sattığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi yayın organı Halkın Günlüğü'nde yer alan habere göre, gemiyi üreten devlet şirketi CSSC, Şanghay'da düzenlenen gemi indirme töreninin ardından geminin Pakistan donanmasına teslim edildiğini açıkladı.

Haberde, "Çin, iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekmek ve stratejik ortaklığa katkıda bulunmak için Pakistan'a şu ana kadar en büyük savaş gemisini sattı" denildi.

Pakistan donanmasının 054A/P Model savaş gemisine PNS Tughril adı verdiği aktarıldı.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, geminin son model savaş yönetimi ve elektronik savaş sistemine sahip olduğu belirtildi.

Pakistan'ın Pekin Büyükelçisi Moin ul Haque, gemi anlaşmasıyla "iki ülke ilişkilerinin olgunlaşma evresinde yeni aşamaya girildiğini" söyledi.