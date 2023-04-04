Çin 'provokasyon olur' demişti: Tayvan lideri ABD Temsilciler Meclisi Başkanıyla görüşecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre McCarthy, 5 Nisan Çarşamba günü, Çin'in itirazlarına karşın, Orta Amerika ülkelerine yaptığı ziyaret sonrası ABD'nin Los Angeles şehrine uğrayacak olan Tayvan lideri Tsai ile bir araya gelecek.

McCarthy'nin, Kaliforniya'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde, Tsai ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcilerinin de katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin'in topraklarının parçası saydığı Tayvan adasının lideri Tsai, 10 günlük Orta Amerika turu kapsamında 30 Mart'ta ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayri resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tsai, Guatemala ziyaretinin ardından 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek. Belize ziyareti dönüşünde Tsai, Los Angeles şehrine uğrayacak.

Pekin'den tepki: Kararlı karşı tedbirler alırız

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız" ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 5 Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmişti. Pelosi'nin ziyaretini provokasyon olarak niteleyerek tepki gösteren Çin, ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemişti.