Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin’in itirazına rağmen Tayvan’ı ziyaret etmesi üzerine sekiz başlık altında karşı tedbirlere başvuracağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin ile ABD arasındaki harekat alan komutanları görüşmeleri, Çin-ABD Savunma Politikaları Koordinasyon Görüşmeleri (DPCT) ve Çin-ABD Ordular Arası Denizcilik İstişari Anlaşması'nın (MMCA) iptal edildiği belirtildi.

Çin, ayrıca ABD ile yasa dışı göçmenlerin ülkelerine dönüşleri, cezai konularda hukuki yardım, sınır aşan suçlarla ve uyuşturucuyla mücadele konularındaki işbirliğinin de askıya alındığını bildirdi.

Bakanlık, daha önce de Nancy Pelosi ve birinci dereceden akrabalarına yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.