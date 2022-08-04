Pelosi: ABD-Güney Kore ilişkileri son derece güçlü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ziyaretinin ardından Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye geçti.

Pelosi'nin Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo'yla görüşmesinde, güvenlik ittifakı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele alındığı aktarıldı. Görüşmede, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) yönelik nükleer silahların arındırılması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Ulusal Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Jin-pyo, KDHC'nin silah programına atıfta bulunarak, "Güney Kore ve ABD, uluslararası işbirliği ve diplomatik diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırma ve barış anlaşması çabalarını teşvik için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı" dedi.

'Aciliyet ve güven kaygısından sıcak dostluğa'

ABD heyetinin Güney Kore ziyaretinin üç temel direğini "güvenlik, ekonomi ve yönetişim" olarak nitelendiren Pelosi, bu alanlarda Seul-Washington ilişkisinin "çok güçlü" olduğunu ve iki ülkenin birbirlerinden çok şey öğrendiğini söyledi.

Washington - Seul ilişkilerinin ABD için çok özel olduğunu belirten Pelosi, "Yıllar önce aciliyet ve güvenlik kaygısıyla başlayan bir ilişkinin sıcak bir dostluk haline geldiğini" ifade etti. Seul yönetimine, Rusya'nın Ukrayna saldırıları karşısında Kiev'e olan desteğinden ötürü teşekkür eden Pelosi, devlet başkanları arasındaki ilişkilere ek olarak parlamentolar arası ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Japonya'ya geçecek

Pelosi'nin Güney Kore'deki temaslarının ardından yarın Japonya'ya geçerek, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya gelmesi bekleniyor.