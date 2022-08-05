Çin'den ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye yaptırım

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a düzenlediği resmi ziyarete Çin'in tepkisi sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi'ye ve birinci dereceden aile üyelerine yaptırım uygulama kararı aldı.

Pelosi'nin ziyaretinin ardından Çin'in dün başlattığı Tayvan'ı çevreleyen kapsamlı askeri tatbikatı ise ikinci gününde sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin provokasyonunu görmezden gelerek tatbikat nedeniyle Çin'i suçlayan ortak bir bildiri yayımlayan G7 ülkeleri ve AB'ye tepki gösterdi. Bildirinin Çin'in içişlerine müdahale anlamına geldiği belirtilerek, Pekin'de bulunan Japonya Büyükelçisi ve Avrupalı diplomatlar bakanlığa çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, "Pelosi'nin Tayvan ziyareti bariz bir siyasi manipülasyon ve Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bariz ve ciddi bir ihlalidir. ABD-Tayvan provokasyonuna yanıt olarak Çin'in karşı hamlesi doğaldır" dedi.

Bakanlığa çağrılan Japonya Büyükelçisi'ne Japonya'nın Tayvan adasını uzun bir süre sömürgeleştirdiğinin hatırlatarak ülkesinin bu konuda sözlerini seçerken daha dikkatli olması gerektiğinin söylendiğini belirtildi.



