G7'den Çin'e Tayvan çağrısı

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatlarla ilgili ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin son zamanlardaki tehdit edici eylemlerinden, özellikle atış tatbikatları ve gereksiz ekonomik tehditlerinden endişe duyuyoruz. Bir ziyaret, Tayvan Boğazı'ndaki askeri hareketliliğe gerekçe gösterilemez. Ülkelerimizde uluslararası seyahatler, milletvekilleri için normal ve rutindir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin artan müdahale riskleri, bölgedeki istikrarı bozarak gerginlikleri artırıyor" ifadeleri kullanıldı.

'Tarafları sakin kalmaya çağırıyoruz'

Bildiride ayrıca Çin'e doğrudan çağrıda bulunularak, "Çin Halk Cumhuriyeti'ni bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye ve boğazlar arası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz. G7 üyelerinin Tayvan'a ilişkin temel pozisyonlarında ve geçerli durumunda Çin politikasıyla ilgili herhangi bir değişiklik yoktur. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya yönelik ortak ve sarsılmaz taahhüdümüzü yineliyoruz. Tüm tarafları sakin kalmaya, eylemlerini kısıtlamaya, şeffaflık içinde hareket etmeye ve yanlış anlaşılmaları önlemek için açık iletişim kanallarını korumaya davet ediyoruz" denildi.