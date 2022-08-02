Çin: Pelosi konusunda ABD ile iletişim halindeyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying bugün yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapması beklenen ziyaret konusunda ABD ile iletişim halinde olduklarını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Hua, "Pelosi'nin rotasına çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Eğer ABD diğerlerinin fikirlerine aldırmadan hareket ederse, Çin egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için kesinlikle kararlı ve sert önlemler alacaktır" dedi.

Hua, ABD'nin Çin egemenliğini ve çıkarlarına karşı adım atmasının bedelini ödeyeceğini belirterek, Çin ve ABD'nin çeşitli kanallardan görüşmelere devam ettiğini de açıkladı.